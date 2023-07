Se avecina una lluvia de estrellas Perseidas, alístese para verla

Hay unas recomendaciones básicas de observación para esta y cualquier otra lluvia de estrellas. Siempre se debe mirar al punto más oscuro del cielo y las personas deben evitar buscar estrellas fugaces a lado de la Luna. El brillo del satélite terminará por ocultar el leve resplandor de los fragmentos de meteoro.

Las Perseidas es la lluvia de estrellas más famosa del año, pero se tienen registradas otras nueve relevantes. Cada una de ellas proviene de un cometa distinto, con el que la Tierra se encuentra durante su tránsito solar. Las que le restan al 2023 son las siguientes:

· Dracónidas: Visibles entre el 6 y 10 de octubre

· Oriónidas: Visibles desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre

· Leónidas: Del 6 al 30 de noviembre.

· Gemínidas: Del 4 al 17 de diciembre

· Úrsidas: Del 17 al 26 de diciembre.

Cabe recordar que la fecha perfecta para poder presenciar de la mejor forma este evento natural serán los días 11 y el 13 de agosto, ya que se podrán notar mucho más dichas estrellas fugaces.

Tenga presente que los expertos recomiendan que la mejor hora para observar tales estrellas es cuando sea medianoche o las primeras horas del amanecer.

Sin embargo, si no las puede ver con claridad es porque no está alejado de la gran contaminación lumínica que sufre cualquier país, por ello mirar el cielo en una zona en donde no haya una gran cantidad de luz será lo más apropiado para vivir dicho evento.