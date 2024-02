La NASA aplaza lanzamiento del satélite PACE debido al mal tiempo

Los efectos del cambio climático en el océano son numerosos, desde la subida del nivel del mar hasta las olas de calor marinas, pasando por la pérdida de biodiversidad.

Con PACE, los investigadores podrán estudiar su efecto en la vida marina en su forma más pequeña. Los satélites actuales son capaces de revelar la cantidad de fitoplancton, las diminutas plantas y algas que sostienen la red alimentaria marina, en la superficie del océano, pero no detectan la diversidad de especies, lo que sí hará esta misión de la agencia espacial estadounidense.

El foco de estudio para este satélite, de casi 1.700 kilos de peso, es una combinación de sistemas terrestres, como dijo el pasado domingo durante una teleconferencia Jeremy Werdell, científico de la misión.

"No es una misión oceánica, no es una misión atmosférica, no es una misión terrestre, es una misión que incluye todas esas cosas", agregó.