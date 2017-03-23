Diariamente hacemos uso de toda clase de dispositivos electrónicos que, principalmente, nos facilitan y simplifican una gran cantidad de problemas y obstáculos, ahorrándonos tiempo e incrementando la productividad. Esto los convierte en herramientas de trabajo.

A partir de la revolución industrial se introdujeron máquinas y robots en las técnicas productivas a los cuales se les asignan tareas que antes desempeñaba mano de obra humana. La tecnología crece a pasos agigantados, trayendo consigo avances que impactan de forma directa la estructura de la sociedad; la idea de tener una máquina electrónica como asistente, ayudando en la oficina o en el hogar, ya no se percibe como una escena salida de una película de ciencia ficción sino como una parte de la vida cotidiana.

Oficios

Los robots vienen fabricados en todos los tamaños y programados para ejecutar todo tipo de funciones. Existen desde los más básicos que realizan tareas sencillas, hasta los más complejos que alcanzan el mismo desempeño que una persona que cuenta con títulos universitarios.

Varios aparatos mecánicos ya están a merced de la humanidad, y para muchos se han convertido en una herramienta a la hora de llevar a cabo una tarea. Por un lado, están los robots que ayudan con tareas domésticas como ‘Cop Rose’, robot diseñado por científicos chinos, que cumple la función de limpiar ventanas y espejos, o el ya comercializado robot aspiradora.

Por el lado de los robots que cumplen tareas más complejas, podemos encontrar los autos sin conductor fabricados por Google o la creación de ‘Androidol’, robot presentadora diseñada en Japón.

Es indudable que la robótica ha contribuido a que la sociedad aspire a una mejora en la calidad de vida. En sectores como la medicina se han producido robots que ayudan en su diario vivir a personas con discapacidades, o en la ya mencionada producción industrial. Sin embargo, estos avances tecnológicos conllevan innegables repercusiones en el mercado laboral.

Según revela un estudio realizado por el Banco Caixabank, en España, el 43% de los puestos de trabajo corren riesgo de poder ser automatizados a medio plazo con probabilidad de aumentar en los próximos 10 años. Como consecuencia inmediata de esta automatización muchas personas perderán sus empleos.

¿Herramientas o competencia?

Lo que comienza como una inofensiva herramienta para facilitar el día a día de una persona o una empresa, se convierte en el temor de muchos debido a que las nuevas tecnologías de inteligencia artificial permiten a los robots desarrollar tareas cada vez más complicadas.

Un modelo puntual de lo anterior es ‘Ross’, el primer robot jurídico, que ya se usa en bufetes de abogados de Estados Unidos. Este robot analiza miles de archivos y lee textos legales rápidamente en 20 diferentes lenguas, entre otras tareas.

Aunque se habla más de la automatización en empleos para personal no calificado, es decir, empleados de aseo, de seguridad y vigilancia, mensajería y auxiliares, algunas áreas de la medicina también se encontrarán cara a cara con robots cualificados.

El investigador Arthur Elstein dio a conocer en su estudio, realizado en 1995, que entre el 10 y el 15% de los diagnósticos médicos podrían estar equivocados. Por otra parte, un estudio de la Universidad de Indiana, registrado en el año 2013, destacó que el uso de algoritmos ayudaría a mejorar tanto el costo como la calidad del sistema sanitario.

Otro es el caso de automatización para tareas complejas es ‘Da Vinci’, robot quirúrgico que fue creado en 1980 con el propósito de brindar asistencia médica a los soldados heridos en Estados Unidos. Este robot recibió fuertes críticas porque compite directamente con las habilidades de un cirujano, y es incluso más preciso que estos, por eso apenas en el año 2000 se produjo su comercialización para medicina civil.

Desde el principio, la humanidad ha diseñado herramientas para facilitar el trabajo, tal es el caso de la imprenta que economizó y agilizó la producción escrita. La tecnología, en general, tiene un costo menor y realiza las tareas con mayor rapidez y precisión que un ser humano. Lo que se debe tener en cuenta es que, la mayoría de robots ayudan a las personas a realizar ciertas tareas, más no sustituyen los empleos en su totalidad.

‘Da vinci’, Robot quirúrgico

Fue usado en los años ochenta para asistir a soldados; desde el año 2000 se comercializa para medicina civil.

‘Androidol u’, robot presentadora

Se trata de una robot hiperrealista que será la nueva presentadora de un programa de televisión ‘online’ en Japón.

‘Cop Rose’, robot limpiavidrios

Este es un aparato práctico para quienes no tienen tiempo suficiente para las labores del hogar.