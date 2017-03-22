Los investigadores hicieron este hallazgo accidentalmente mientras estudiaban a una especie de ranas en el amazonas. Durante el día el anfibio parece tener piel verde con puntos rojos, pero bajo luz UV emite un color verde fosforescente, La rana puede hacer esto ya que su piel cuenta con un componente que absorbe la luz y la emite de vuelta con más intensidad, los científicos aseguran que puede proyectar el 30 % de luz que absorbe.

Aunque animales como insectos, medusas y anguilas también cuentan con esta característica la substancia encontrada en la piel de la rana es más cercana a las moléculas encontradas en platas fluorescentes

'Esta cualidad es diferente a la de otros animales Fluorocromáticos, que usuamente cuentan con proteínas o cadenas poligénicas' explica la Dra Maria Gabriella Langoria, científica de la universidad de Buenos Aires al portal Chemistry World