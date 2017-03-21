El IPhone 7 se viste de rojo para apoyar lucha contra el VIH

En colaboración con la fundación RED creada por el cantante Bono y el activista Bobby Shriver, Apple busca recaudar fondos para combatir el VIH en el territorio Subsahariano en África. Una parte de las ganancias de este nuevo producto se invertirá en la batalla de la fundación contra esta enfermedad.

'Combinando el alcance global del Smartphone más amado con nuestros esfuerzos para proveer acceso a medicamentos contra el SIDA en territorio Subsahariano, nuestros clientes ahora tienen una oportunidad remarcable de hacer la diferencia y contribuir al fondo global con la compra de este nuevo producto' explico Deborah Dugan CEO de la fundación.

Fotos archivo EL HERALDO

El primer artículo de Apple en lanzarse como parte de esta colaboración fue el iPhone Nano, hace ya diez años. Sin embargo es la primera vez que un iPhone se viste de rojo para formar parte de esta iniciativa, El nuevo IPhone 7 se une a la gama de productos ofrecidos en colaboración con la fundación red que también incluyen Audífonos Beat y fundas y accesorios.

Dugan, asegura también que 'Apple es la empresa que más dona al Fondo Mundial, con una contribución de 130 millones de dólares'

Este producto estará disponible a través de la web oficial de Apple y es posible reservarlo a partir del 24 de marzo. El nuevo modelo no tiene cambios significativos además de su color, y cuenta con la misma capacidad de almacenamiento (32 y 128 GB) y precio que el IPhone usual en sus dos versiones IPhone 7 y 7 plus.