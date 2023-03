Valledupar: Víctimas de falsos positivos exigen verdad

Por su parte, Eidis Elles, madre de Osman Alexander Martínez Elles, explicó que aún no entiende el por qué a su hijo se lo mataron, pues según ella, no tenía malas costumbres y tampoco estaba metido en líos. “El día 1 de agosto de 2008, me mataron a Osman Alexander Martínez Elles. Quiero saber los hechos. Él era el hijo, mayor de mis hijos, me ayudaba mucho. Tan tristemente me lo mataron, me lo dieron por desaparecido como falso positivo, no sé si me coloco triste con ellos, no sé por qué le quitaron la vida a un ser humano, a mi hijo que era de casa, de buen principio, todavía está ese dolor como madre que soy”.