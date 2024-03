Valencia de Jesús vive fervientemente la adoración a Jesús de Nazareno

Durante esta Semana Santa en el corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, se han realizado diferentes actividades religiosas para la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, siendo este pueblo con mayor arraigo católico en el Cesar, con la presencia de la Hermandad de Los Nazarenos, la cual nació en 1760.

Leer más: Balacera en el barrio Carrizal deja seis personas heridas

Además de ello cuentan con la iglesia colonial, la cual es considerada una joya arquitectónica elevada a patrimonio nacional del país.

La devoción a Jesús de Nazareno empezó hace ciento de años, y la Hermandad inició con 24 miembros, que tenía cada uno su puesto asignado en la procesión. A partir de 1925 admitieron 12 miembros más, para llegar a 36, con el objeto de relevarse en cada paso. Después, en 1933 dieron vía libre para que ingresaran todos los varones y crearon la figura del aspirante, que remplazaba al hermano que moría o se retiraba. Hoy son más de 300 los integrantes de esta congregación.

Para este 2024, las actividades iniciaron desde antes del Domingo de Ramos, y para este Jueves Santo, iniciarán a partir de las 10:00 a.m., con una exposición de arte religioso. A las 11: 00 a.m., concentración de penitentes en la casa del nazareno José Trinidad Mejía.

Le sugerimos: Dos policías fiscales aduaneros integraban red de contrabandistas en B/quilla

11:45 a.m., los penitentes se trasladan de la casa del nazareno al nicho de Jesús Nazareno para formar calle de honor desde allí hasta las andas del paso. 12:00 del mediodía, solemne entronización de Jesús Nazareno. 3:00 p.m., misa vespertina de la cena del señor. 4:30 p.m., Jesús sacramentado queda expuesto para la adoración.

5:30 p.m., vistas al monumento para adorar al Santísimo Sacramento. A las 6:30 p.m., conversatorio. 10:45 p.m., El cordón de Nazareno se traslada a la casa del nazareno José Trinidad Mejía. 11:00 p.m., sermón de pasión. 12: 00 de la noche la solemne procesión de Jesús de Nazareno por las calles de la población.

Ver más: ¿Busca trabajo? Abren vacantes de contratación inmediata en Atlántico

Viernes Santo: 8:00 a.m., visitas al monumento para adorar al Santísimo Sacramento. 3:00 p.m., celebración litúrgica. 4:00 p.m., apertura de la exposición. 5:00 p.m., ofrenda floral en el cementerio local a los hermanos nazareno fallecidos. 7:00 p.m., sermón de las siete palabras. 8:30 p.m., procesión del santo entierro. 10:30 p.m., velorio del santo sepulcro y el rezo de los 40 credos.

Sábado Santo: 6:00 p.m., es la procesión de la soledad. 8:00 p.m., vigilia Pascual.

Domingo de resurrección: 4:00 a.m., repique de campanas para anunciar la resurrección. 5:30 a.m., procesión de Jesús resucitado y a las 6:30 a.m., solemne celebración de la eucaristía de procesión.