Presunto prestamista agredió con piedras casa de deudores: había menores

“Vienen aquí uno tras otro, me han dañado la reja de la casa, me partieron los vidrios y no los he mandado a arreglar porque sé que los volverán a partir. Vienen constantemente a cobrarme y me hacen escándalos amenazándome. Una noche vino uno y sacó un arma que parecía traumática y me hizo unos tiros en la ventana… Yo no vivo tranquila, yo temo por mi vida y la de mi familia”, dijo la señora al medio, que sería vendedora de tintos en la capital cesarense.

Este caso, según ha denunciado la comunicad, no es el único que se presenta día a día en Valledupar, donde según han expresado las autoridades, se encuentran funcionando varios grupos que se hacen pasar por comerciantes para darse a conocer como prestamistas.