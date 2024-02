Madre e hija se accidentaron al intentar esquivar alcantarilla en mal estado

“En este caso quién nos responde, no tuvimos ningún acompañamiento. No se hizo un croquis del accidente, no se tomaron evidencias de nada. La Policía de vigilancia lo que nos recomendó fue llamar una grúa para que se llevaran los vehículos. Sin embargo, el accidente lo notifiqué en un CAI de la Policía Nacional”, puntualizó Pedro Manzano.