Madre denuncia que su hijo habría sido agredido por una docente en Valledupar

“Cuando solicité una reunión con la directora del colegio me dijo que iba de viaje a celebrar su cumpleaños. Pasaron cuatro días después, tampoco lo hizo. Luego me enviaron un correo donde me indican que los servicios educativos de mis hijos quedaban suspendidos, alegando una deuda con el colegio. También dijo que mis hijos no estaban matriculados”, relató Guerra.

El Secretario de Gobierno Municipal, Camilo Pinto, explicó fue activada una ruta para darle seguimiento al caso desde el área de Inspección y Vigilancia de esta sectorial.

“En este caso hay varias versiones. Lo primero es revisar el caso escuchando a las partes para adoptar las medidas correspondientes. No hay lugar para que ninguna institución educativa de esta ciudad, sea pública o privada, se ejerza ningún maltrato contra nuestros niños y adolescentes. Esa es la premisa que tenemos”, advirtió el funcionario.