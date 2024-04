Hallan el cadáver de un hombre con un impacto de bala en Valledupar

El cadáver de un hombre sin identificar permanece desde el pasado miércoles, 10 de abril, en la morgue de Medicina Legal de Valledupar, luego de que fuese hallado por habitantes de la invasión Singapur y la urbanización Altos de Don Miguel, abandonado en una zona enmontada, en la parte de atrás de dichos barrios.

De acuerdo con la información preliminar que dieron a conocer las autoridades, tras el descubrimiento los ciudadanos alertaron a la Policía, quien hizo presencia inmediata en el sitio; al igual que el CTI de la Fiscalía, que se encargó de llevar a cabo la respectiva inspección técnica y posterior levantamiento del cadáver.

Según logró conocerse, el CTI determinó que el cuerpo de la víctima presentaba una herida a la altura del tórax, al parecer, producida por un impacto de bala, lo que le habría ocasionado la muerte.

No obstante, no se pudo establecer cuál era su identidad, pues más allá de la ropa que llevaba puesta el cuerpo no portaba ningún tipo de documento de identificación.

La Policía informó que, al momento de ser encontrado, el hombre vestía tenis de color rojo, pantaloneta verde y suéter verde. Además, también se supo que se trataba de una persona de contextura delgada y de tez blanca.

Finalmente, las autoridades informaron que el cuerpo del fallecido fue llevado hasta la morgue de Medicina Legal como cadáver no identificado, a la espera de que aparezca algún allegado, familiar o doliente a reconocerlo.