Iba a vender sahumerio y lo mataron en el camino

Un hombre de 37 años fue asesinado de un impacto de arma de fuego, cuando se desplazaba en la vía San Diego- Codazzi, a bordo de una motocicleta junto a su compañera sentimental, quien es la testigo presencial del crimen, registrado este martes en horas de la madrugada.

El occiso fue identificado como Miguel Enrique Rada.

De acuerdo con la testigo a muy tempranas horas salieron desde Astrea, de donde son oriundos, con el propósito de llegar hasta Aguachica, donde iban a vender sahumerio y así tener dinero para el sustento de sus hijos menores de edad.

En el camino, en un sector llamado Villa Miriam, “nos pararon unos policías y verificaron los documentos, luego continuamos el camino, pasamos por La Paz y al llegar a San Diego íbamos despacio porque él le escuchó un ruido raro a la moto. De repente vimos una moto de alto cilindraje con dos personas, al tenerlos cerca nos dicen que nos detengamos que eran policías. El parrillero se bajó nos quitó las llaves de la moto, nos dicen que no los miremos a la cara y le pegan el tiro a mi esposo, a mí me intentaron dar, pero los reprendí en el nombre de Jesús y el arma no le disparó, luego se marcharon”, relató la mujer.

Posterior a ello, dio aviso a las autoridades y funcionarios del CTI de la Fiscalía, realizaron la inspección técnica del cadáver.

Asimismo las autoridades señalaron que buscan establecer qué hay detrás de este asesinato, si se trató de algún acto por grupos al margen de la ley o algún tipo de ajustes de cuentas.

El fallecido presentaba anotaciones judiciales como indiciado en los delitos de defraudación de fluidos y abuso sexual. También aparecía como denunciante en los delitos de calumnia y lesiones personales.