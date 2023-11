“Siento que tengo un poder bravo en el vallenato”: Silvestre Dangond

“Hoy es fácil conseguir dinero, pero es más difícil hacer música, yo me iría por lo más duro, porque eso me va a llevar a hacer dinero hasta dormido. A la nueva generación no se le exige, se les da indicaciones. Mi mayor logro en la música vallenata ha sido saber aguantar, me han caído todas las responsabilidades. Este proceso ha sido muy duro, y cuando he querido volar por mis propios medios no me han apoyado, cuando fui a grabar otras cosas nadie me apoyó, pero hoy mi canción más exitosa es ‘Cásate conmigo’, así que cuando me salí de mi zona de confort me dejaron solo los mismos medios vallenatos que me echan lengua. Eso es frustrante, pero nunca le he reclamado a nadie, me he tragado todo en seco y aquí estoy haciendo lo que más me gusta”.

Sobre su receso de nueve meses expresó que era necesario por el desgaste que había tenido, pero que no cree volver a hacer algo así y el día que vuelva a parar es para retirarme”.