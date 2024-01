Si es la voluntad de Dios, regresaré al Festival Vallenato: ‘Pollito’ Herrera

R.

Afortunadamente dentro de la cárcel se manejó un proyecto dentro de la parte educativa para descuento como interno, para que los demás privados de la libertad pudieran aprender a tocar un instrumento y yo lo podía hacer y era mi forma de ensayar para no perder el esquema hacia mi arte a lo que en realidad por muchos años he hecho, y salir preparado de ese lugar. Gracias a Dios se dieron las cosas porque ese proyecto no lo había, cuando yo llegué a ese lugar lo propuse al director y se dio la viabilidad y empecé a descontar años con esa labor y lógico me seguía preparando. Todavía me siento en buenas condiciones para poder asumir cualquier compromiso o concurso.