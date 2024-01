Quiero ser recordado por las obras que deje: alcalde de Curumaní

“Lo que está sucediendo hoy y es tendencia, desde mi punto de vista es algo accesorio y natural, obviamente. Dios me regaló esos dones, pero hay que darle las gracias a Dios, y lo importante es que se está visibilizando mi municipio Curumaní y me compromete a realizar una mejor labor a nivel general para demostrarle a toda esa jueventud y a la población que me está observando desde otra óptica, que hay que darle seriedad a esto y que Curumaní sea visto con un antes y un después de yo ser alcalde”, manifestó Hermes Martínez.

En este sentido, indicó que entre sus mayores apuestas está la construcción de un nuevo hospital que se hace necesario para los 45.000 habitantes del municipio, ya que la actual infraestructura no cubre la demanda de paciente y de procedimientos que se requieren.

“Es una de mis apuestas primordiales ante el Gobierno departamental y nacional; asimismo el mejoramiento de vías para nuestros campesinos porque somos un municipio productor de la tierra. Tampoco puedo dejar a un lado el impacto que se viene para Curumaní con la construcción de una nueva calzada que va a aislar al municipio, por ello planteo una ruta turística que permita favorecer al comercio y este no se vea afectado. Es un proyecto de turismo ambicioso que tengo y es muy importante su desarrollo”, expresó Martínez, quien tiene 33 años, de los cuales 12 los ha dedicado a la actividad pública- política desempeñando diferentes cargos, entre estos el de secretario de Gobierno Municipal.