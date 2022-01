Celebraciones decembrinas dejaron 20 quemados con pólvora en Cesar

Además precisó que muchas personas no hicieron caso a las advertencias que dieron las autoridades al no uso de la pólvora para esa temporada.

“Por fortuna no hubo mayores lesiones, no tenemos pérdidas de personas o en las extremidades de estas. Hay que concientizar a la gente para que no utilice la pólvora porque esto puede causar serios problemas”, dijo.

La funcionaria señaló asimismo que “uno de los casos fue con un volador, el reporte mayormente fue por tote y un cohete de pólvora que fue lanzado en zona rural”.

Cabe mencionar que los hechos en Valledupar en donde hubo lesionados fueron en los barrios Primero de Mayo, La Nevada, Valle Meza, y otros más.