Población de Guacoche, Cesar, clama por agua

Albert Castilla, periodista y líder comunitario de esta población, indicó que el suministro de agua es precario, lo cual es una problemática que vas más allá del fenómeno de El Niño, dado que cuando se construyó el acueducto regional del norte de municipio, al parecer, no se hizo una consulta previa con las comunidades o estudios técnicos que les permitiera ubicar la bocatoma en sitio adecuado para la captación del agua en la parte alta del río Badillo.

“Hasta donde tenemos entendido el tema es la captación porque la parte donde hicieron la planta de tratamiento está más alta que el nivel del río y en épocas de verano el río toma otro cause y queda muy lejos de la captación, ahí hubo un error, entenderíamos que no hubo una consulta previa no se le preguntó a los habitantes del sector dónde se podría realizar la construcción del acueducto. En invierno tenemos mucha agua, pero sucia porque está el río crecido y en verano que el agua es limpia no tenemos porque el cauce del río se aleja de la captación”, explicó Castilla.