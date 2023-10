Astrea bajo la lupa por presunta compra de votos

Ante esta situación, el exburgomaestre, indicó que se trata de un ‘ataque’ de la campaña política del candidato Alfredo Barrio Ortega, y que en ningún momento fue ni capturado ni conducido a la estación de Policía.

“Al estar en vivienda de unos amigos sentando en la terraza llega un grupo de al menos 80 personas y empezaron a intimidarme y me pusieron en temor, me desplacé a la sala de la casa y cuando llegó la Policía me trasladaron a la estación en calidad de protegido, hoy siento temor por vida y la de mi familia. Nunca he comprado voto y tengo un buen nombre en el pueblo”, dijo Sandy Sepúlveda.

Cabe indicar que, al respecto de este municipio en el centro del departamento, recientemente el comandante de la Policía en el Cesar, coronel Eduardo Chamorro, indicó que había una atención ‘especial’, por denuncias de compra de votos.