Mujer dio a luz en plena calle en Aguachica, Cesar

Luis Fernando Nieves Garcés, compañero sentimental de la extranjera que dio a luz, en diálogo con EL HERALDO señaló que “no encontrábamos taxi y arranqué en la moto con mi mujer y no alcanzó a llegar al hospital”.

Agregó que “la niña está bien, ya le van a dar de alta. En frente de una casa fue el caso, nuestro hogar está conformado por un niño y una niña. Le íbamos a cambiar el nombre, pero decidimos que sea Luz. Inesperadamente, todo esto fue imprevisto, me asusté mucho, estamos agradecidos con la comunidad y con la señora bombero. Un millón de gracias”.

Además contó que le tocó llevar a su esposa en moto hacia el centro de salud porque en Aguachica no había taxi en ese momento. “Y bueno, creo que fue lo mejor que hice, estoy contento por mi hija y mi señora esposa. Si no fuera por el comandante de los bomberos y de la ciudadanía no hubiera sido posible el nacimiento de mi niña”, finalizó.