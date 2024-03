Mujer de la tercera edad fue víctima de ‘cambiazo’ en Valledupar

Según su denuncia, al intentar retirar dinero, el cajero le mostró un mensaje indicando que la transacción no pudo completarse.

Después de varios intentos fallidos, un joven que estaba detrás de ella se ofreció a ayudar y le pidió el número de serie de su tarjeta.

“Un joven que estaba detrás mío se me acercó y me ofreció ayuda“. Me dijo que él sí pudo sacar el dinero y me indicó que debía registrar el número de la serie de la tarjeta”, expuso la víctima.