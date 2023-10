Cuerpo de Garavito no ha sido reclamado

Asimismo, el funcionario del Ministerio Público indicó que Garavito se había ‘abandonado’ a su situación, negándose rotundamente a recibir la atención médica que requería.

“Se le asistía en todo lo que necesitaba como medicamentos. En varias oportunidades hablamos con él y sus familiares, tenía un color de piel bastante amarillo, no recibía sol porque le daba miedo que los demás internos atentaran contra él. Cuando pedía ayuda se le daba. Leía mucho la biblia y me expuso cómo fue su vida y por qué hizo los delitos, no recibía visita y se desahogaba con los funcionarios que iban a realizar su trabajo. Siempre manifestó que estaba arrepentido por lo que había hecho, contactó a varias personas para pedirle perdón y con ciertas personas contó su vida para hacer algún tipo de historia, seguramente ahí también mostró su arrepentimiento”, detalló Ciro Pérez.