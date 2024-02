Los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera no son paramilitares: Fedegán

En el lanzamiento, que se efectuó en la sede de la Universidad del Área Andina, el oficial en retiro explicó que no se trata de grupos paramilitares y que en el país hay diferentes grupos de seguridad como en el sector comercial que trabajan de la mano con las autoridades para combatir la delincuencia, en este caso la extorsión.

Igualmente detalló que es necesario un trabajo mancomunado con la fuerza pública a partir de la justicia junto con la Fiscalía y en la que el ciudadano denuncie para que esto funcione. “Es un programa que lleva más de 20 años, hoy hay más de 10 mil frentes de seguridad, esto no es diferente a que el ciudadano tiene un deber en la seguridad y que tiene que trabajar de la mano de la institucionalidad. No queremos dejar desestimar este programa que es ciudadano cuando lo comparan con una convivir, acá no se trata de armar a los ciudadanos, no se puede hablar de paramilitarismo. Acá estamos hablando es de un programa con una estructura en materia de seguridad ciudadana”, puntualizó el general (r) Fernando Murillo.