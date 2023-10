Ordenan contratar otra universidad para concurso de personero de Valledupar

Cabe indicar que el pasado 22 de septiembre 27 aspirantes- todos abogados- presentaron la prueba de conocimiento para obtener un porcentaje determinado y conformar la terna para ser elegido personero. Para ello la Universidad del Magdalena fue la contratada por el Concejo Municipal.

No obstante, fueron diferentes las objeciones encontradas por parte de los participantes. Unos indicaron que algunos exámenes no estaban bien marcados con los seriales correspondientes y otros dijeron que no fueron llevados bajo custodia a la ciudad de Santa Marta para la respectiva calificación.