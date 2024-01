¿Por qué aparece Iván Zuleta con hombres que fueron asesinados en Valledupar?

Las autoridades en Valledupar siguen desenredando los hilos del doble homicidio que se produjo en la noche del jueves 25 de enero en el norte de la capital del Cesar. No se descarta un ajuste de cuentas.

Tres personas se movilizaban en una Toyota Hilux, a la altura de la carrera 9 con calle 6C— justo en el semáforo de la DPA— cuando fueron atacadas a tiros con un fusil 5.56 de largo alcance. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad. Ahí el vehículo fue atacado a tiros por sujetos que se desplazaban en otra camioneta con similares características.

Las víctimas fueron identificadas como Janer Pinto, conocido con el alias El Viejo, y Lirkhay González Freile, alias El Indio, quien resultó herido y aunque fue auxiliado y trasladado a la Clínica Erasmo falleció a los pocos minutos.

Mientras avanzan las investigaciones se van destapando algunos vínculos de las víctimas. De la industria musical aparecieron algunos nombres como el de José Vicente Rosado Murgas (Mono Zabaleta) e Iván Zuleta, este último por aparecer en un video con alias El Viejo y 'El Indio'.

En redes sociales circuló un video en el que se ve a Pinto y González Freyle en una parranda vallenata en la que se encontraba el reconocido acordeonero Iván Zuleta. En la grabación está el artista verseando en una 'batalla' con Luis Mario Oñate, mientras los asistentes van apostando con joyas poniendo sobre la mesa cadenas de oro y relojes.

Aunque el artista Iván Zuleta no se ha pronunciado al respecto, su mánager explicó que la relación con las víctimas no era personal, sino netamente empresarial y que, además, el video no era reciente. De acuerdo con El Tiempo, el representante del artista de vallenato confirmó que no han sido contactados por la Fiscalía para dar información sobre esa grabación o sobre cualquier vínculo que pudieron haber tenido con los fallecidos en el ataque a bala.

En el caso del Mono Zabaleta, su nombre sonó porque la camioneta en la que se transportaban las víctimas tenía afiches alusivos a él. Además en una foto que se dio a conocer en los últimos días se ve a 'El Viejo' y 'El Indio' con el artista de vallenato y otras dos personas. .