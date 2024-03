Los cinco menores yukpa envenenados eran todos hermanitos

En principio se creyó que era un hecho accidental por un fruto o alimento que consumieron los cinco hermanos de manera accidental, sin embargo, una vez una comisión de autoridades indígenas se desplazó a la zona establecieron que presuntamente el caso pudo ser provocado lo que llevaría a un asesinato.

Edward Álvarez, sociólogo y asesor del cabildo yukpa, indicó que una de las niñas de 11 años, cuyo cuerpo estaba en el sitio de la muerte, presentaba heridas en el cráneo y el vestido estaba rasgado, por lo que suponen que los menores de edad fueron obligados a consumir algún alimento envenenado.

“Lo primero que hay que decir que fue una escena muy dolorosa para todos sus familiares. Los hechos sucedieron a las afueras del resguardo puesto que las comunidades están sin tierras. Segundo es que estos niños indígenas no murieron por algún accidente algo le hicieron. Esto no fue un accidente fue un crimen contra estos niños y no es cierto que los niños hayan consumido corozo. El pueblo indígena yukpa son cazadores recolectores ellos saben muy bien que comen y que no de la naturaleza. Alguien los obligó a comer algo y por ello fallecieron. Se han tomado dos decisiones importantes, como lo es la necropsia por Medicina Legal y que el caso sea asumido por la justicia ordinaria y que sea la Fiscalía General de la Nación”, manifestó Edward Álvarez.