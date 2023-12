Investigan causas de muerte de una mujer en La Loma, Cesar

El reporte de la Policía indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia y que hasta el Instituto Forense no emita el dictamen no se puede hablar si fue un homicidio o accidental.

No obstante, versiones preliminares indican que Cadena Imbrech, pudo sufrir una descarga eléctrica, debido a que todo indica que se subió a bajar mangos de un árbol del patio donde fue hallado su cuerpo, y precisamente por ese lugar pasan cables de alta tensión.

María era conocida por todos en el pueblo donde se dedicaba a oficios varios.