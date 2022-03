Hasta el cielo lloró en el homenaje a Jorge Oñate

Peter Manjarrés dijo presente con la interpretación de Una aventura más, de la autoría de Luis Egurrola.

Ivo Díaz, hijo del fallecido compositor Leandro Díaz, cantó para los ‘oñatista’ el clásico No me consuela nadie, de la autoría de su padre.

Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta hizo lo propio con Igual que aquella noche. “Hace 55 años comenzamos a cantar juntos en Bogotá, me mortifica cantar hoy sin su presencia, le agradezco a los pela’os que están aquí y los que no también, todos ellos deben reconocer la grandeza de Jorge y el que no lo haga es porque es chambón”.

Al cierre de esta edición se seguía realizando el tributo musical.