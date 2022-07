Escenarios deportivos, los lunares de los Bolivarianos de Valledupar

¿Qué pasa con los escenarios? Según el órgano de control, el riesgo de que los escenarios deportivos no estuvieran listos para los Juegos tuvo un riesgo alto o muy alto. Dentro de una de las visitas técnicas, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN, en febrero, indicó que el coliseo de baloncesto solo presentaba un porcentaje de ejecución del 12 %. Asimismo, sucedió con la piscina olímpica, que recibió el aval para el evento deportivo, pese a que no contaba con el techo del complejo, un requisito que no era obligatorio para las competencias.

Y, en efecto, una de las conclusiones es que los cronogramas de obra de los escenarios deportivos tenían una fecha de entrega posterior al inicio de los Juegos Bolivarianos.

Debido a lo anterior, la PGN ordenó “practicar una inspección disciplinaria a la página web Secop II con la finalidad de descargar la información registrada en el sistema electrónico de contratación” de los cuatro contratos de los escenarios en mención.

“Creo, con todo el respeto, que muchos de los periodistas que estuvimos en Valledupar nos dimos cuenta de la desorganización y fallas que hubo en este evento multideportivo. Muchos colegas no tenían ni una silla para observar, en algunos casos, el desarrollo de un deporte. Hubo mucha desorganización, pero también mucho hermetismo”, contó un comunicador social que prefirió reservar su nombre.

Asimismo, algunos deportistas de delegaciones extranjeras realizaron piezas audiovisuales en Tik- Tok donde denunciaban la falta de puertas, agua, ventanas, espejos, cortinas, entre otras cosas, de la Villa Bolivariana.