En tercer día de paro, Eln dinamita doble calzada en vía del Pailitas-Pelaya

Hostigamiento en Pailitas

Además de atacar la estructura vial, presuntos guerrilleros hostigaron la base militar San Isidro, en Pailitas, donde ante la reacción oportuna de las tropas se logró repeler el ataque.

Con artefactos explosivos improvisados atacaron la unidad militar donde solo se presentaron daños materiales.

Estos atentados se suman a la quema de tres camiones la tarde de este jueves en una trocha de Pailitas; al ataque con explosivos a una torre de energía y la estación de bombeo de Ecopetrol en Curumaní, la noche del pasado miércoles y la destrucción del puente entre Curumaní y Pailitas, en el marco del paro armado.

El accionar de la guerrilla ha generado zozobra en la población, al punto que el comercio fue cerrado en Curumaní, se disminuyó el tráfico de vehículos en las carreteras y las cabeceras urbanas prácticamente se encuentran desoladas, por el encierro forzado en que se encuentran los lugareños.

Medidas de seguridad

Para garantizar la seguridad ciudadana, las alcaldías en los municipios de Pailitas, Pelaya y Curumaní, decretaron medidas transitorias de orden público.

A través del Decreto No 033, la administración local de Pailitas prohibió hasta el lunes 28 de febrero la venta y consumo de bebidas embriagantes en el horario de 12:00 de la noche a 5:00 de la mañana; el parrillero hombre en motocicletas de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. y la circulación de vehículos transportadores de escombros, trasteos y de cilindros de gas, de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

En Curumaní fue decretado el toque de queda de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana, mientras que la alcaldía trabaja desde la virtualidad, a fin de evitar riesgos ante posibles ataques en medio del paro armado del Eln.