En Cesar piden contratación del PAE y otras garantías para regreso a clases

Además de ello, en el caso del municipio de Valledupar, donde la educación es certificada, aunque el PAE, ya está adjudicado y contratado, aún falta el transporte escolar, cuyo trámite avanza a pasos lentos tomando en cuenta que en la vigencia de 2023, el Concejo Municipal, no lo priorizó.

Frente a este panorama, el presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Jorge Luis Rivero Larios, indicó que es un tema que han venido reclamando a los entes territoriales del Cesar y Valledupar, para que se garanticen los servicios complementarios, ya que lo hacen de manera tardía y afecta el normal desarrollo en las instituciones educativas.

“Llamado a la gobernadora del Cesar, para que garantice el PAE, vigilancia, aseadora y transporte escolar. En el Cesar aún no se está prestando ningún servicio, no hay alimentación escolar aun cuando es un servicio que los entes de control aseguran debe iniciarse a la par con el calendario escolar, aún no se avizora en los municipios no certificados del Cesar. Los colegios están sucios y nuevamente los rectores acuden a los padres de familia para que presten el servicio. Tampoco hay transporte, situación que preocupa porque puede elevar la deserción escolar”, refirió el líder sindical.