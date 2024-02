El Cesar es piloto en frente de seguridad ganadero

“Lo hicimos con las brigadas solidarias y cuando los ganaderos empiezan a construir tejidos social y tejido gremial las cosas son totalmente diferentes aquí no se trata de ganaderos grandes, entre más pequeños son más importantes, lo que más requiere la presencia de un estado en las zona rurales, si en las ciudades exitosamente la policía en el marco de la ley ha venido convocando a los ciudadanos a los frentes de seguridad que actúan con los cuadrantes de la policía nosotros tenemos que hacerlo propio tenemos que ver cómo logramos que la autoridad se puede ejercer sin menoscabo”, indicó el líder gremial.

Explicó que los frentes de seguridad tendrán que irse acoplando a las necesidades de las autoridades.

“Lo que no puede suceder es lo que nos pasó en los años 90 que hay que recordarlo para ese entonces la gente de Valledupar terminó secuestrada y no podía ir ni a La Paz, era un imposible y terminaron entregándole el terreno a los bandidos y esto en algunos casos se aliaron con las autoridades y no se trata de paramilitarismo como algunos sectores de izquierda han dicho es generar unos escenarios de confianza y amistad con la fuerza pública”, puntualizó, José Félix Lafaurie.