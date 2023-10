Mujer pide ayuda a la Cancillería para encontrar a su hija en México

Sin embargo, lleva casi tres semanas sin tener noticia de su hija, quien además dejó a sus tres hijos al cuidado de sus familiares en Valledupar, Pueblo Bello y San José de Oriente.

“El 21 de septiembre hablamos a las 9:00 de la mañana, me dijo que al mediodía me volvía a llamar, pero ese mediodía no ha llegado y desde entonces he perdido la comunicación, no le llegan los mensajes, hasta que supimos que estaba desaparecida, el patrón nos dice que no tiene razón de nada ni noticias de ellos. En las llamadas me contó que trabajaba como cobradiario”, explicó Elida.