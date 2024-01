Denuncian muerte de joven por falta de oxígeno en puesto de salud en Cesar

‘Merengue’ como era conocida cariñosamente la víctima, se complicó de salud el pasado 2 de enero, debido a afectaciones respiratorias de asma. De acuerdo con la denuncia ciudadana en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Badillo, no tienen médico permanente ni urgencia. El profesional de la salud va tres veces en la semana y solo atiende durante la mañana.

“Es menester que las personas conozcan que en Badillo, ese pueblo que fue inspiración de tantos compositores en la música vallenata, están matando con su negligencia a las personas que necesitan atención urgente en salud, en Badillo no se cuenta con un servicio médico constante, esto debido a que el médico solo va por días de semana hasta las 11 de la mañana y todas las urgencias deben ser remitidas a Patillal, teniendo que viajar durante aproximadamente 20 minutos, viaje en el cuál tristemente murió Daniel, asfixiado por un asma en razón a que en el "puesto de salud" de su pueblo, no había un tanque de oxígeno, no había atención a urgencias”, expresó una ciudadana de Badillo a través de redes sociales.