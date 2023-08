Denuncian daños ambientales en construcción de carretera en el Cesar

De acuerdo con el profesional del derecho, “en la construcción de esa vía terciaria, se están configurando los siguientes delitos: Explotación ilícita de recursos mineros pues los materiales que el contratista utiliza en la obra provienen de una cantera que no ha aportado títulos mineros, licencia ambiental, plan de manejo ambiental, y estos no han sido aportados. También se está configurando el delito de daños a recursos naturales y ecocidio porque cuando hicieron el trazado de la carretera talaron una gran cantidad de árboles y para hacer todo eso no tramitaron la licencia ambiental. Igualmente están incurriendo en contaminación ambiental por explotación de yacimientos mineros e hidrocarburos, invasión de áreas de especial importancia ecológica y financiación de invasión de esas áreas. Todos estos delitos están agravados porque la obra se encuentra dentro de un territorio donde vive una minoría étnica”.

Subrayó que el nombre del proyecto es Mejoramiento Vial, y “se presenta como tal para saltarse el paso de la licencia ambiental”. “Las vías terciarias requieren, según el decreto 1076, licencia ambiental, pero como se está construyendo en territorios de la etnia Yukpa y en zonas campesinas y pueblos afrodescendientes de la Serranía del Perijá, requiere necesariamente la solicitud ante el Ministerio del Interior de la procedencia o no de una consulta previa. No socializaron esa obra con los indígenas ni campesinos de esa región”.