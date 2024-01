En Badillo exigen servicio de urgencias en el puesto de salud

A las afueras del puesto de salud del corregimiento de Badillo, jurisdicción de Valledupar, se plantaron los habitantes de esta población, exigiendo a la nueva administración municipal mejorar la prestación del servicio médico.

Esta acción la han mantenido durante el día de este jueves, argumentando que hasta no se establezcan compromisos por parte de las autoridades no se marcharán del lugar y decidirán cerrar la vía principal.

De acuerdo con Belina Corzo Martínez, los servicios de salud en Badillo son pésimos, donde hace cinco años no cuentan con urgencia, tampoco tienen un médico permanente.

“En Badillo no hay médico las 24 horas, no hay una ambulancia, ni urgencias por lo que los casos deben ser trasladadas en el corregimiento a Patillal, que queda a una distancia de 30 minutos. Contamos en el pueblo con una enfermera que hace todo lo que puede, pero hay procedimientos médicos que no están al alcance de ella o no se los permiten realizar”, explicó Corzo Martínez.

Explicó que el detonante para realizar la protesta fue la muerte del joven Daniel David Mejía Araujo, de 20 años, quien sufrió un cuadro de asma el pasado 1 de enero y por no haber una urgencia habilitada o una bala de oxígeno en el puesto de salud, tuvo que ser trasladado a Patillal, donde si está el servicio, pero en el caminó falleció.

“El joven sufrió un ataque de asma que no pudo ser controlado con los inhaladores, él murió en la carretera producto de un paro cardiorrespiratorio. Se han presentado casos similares ya dos personas anteriores han muerto por la falta de una bala de oxígeno y una ruta de atención de urgencia (…) acá solo llega un médico de lunes a viernes para consulta externa en horas de la mañana. Las urgencias se trasladan a Patillal y Valledupar”, puntualizó Corzo Martínez.

De igual manera, los afectados indicaron que la mayoría son de pobreza extrema y no cuentan con los recursos suficientes para trasladarse a otras poblaciones para asistir al médico.

Cabe indicar que el puesto de salud del corregimiento hace parte del Hospital Eduardo Arredondo Daza.