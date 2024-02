Ciclista murió tras ser arrollado en la vía Valledupar- Bosconia

Este siniestro vial sucedió el pasado sábado por la noche y pese a que Ortega Gámez fue auxiliado por usuarios de la vía, su muerte fue de manera inmediata.

Sobre la procedencia de esta persona no se tuvo conocimiento por parte de la Policía, ya que sus familiares no habrían llegado cuando se realizó la inspección técnica del cadáver. No obstante, se presume que residía en un sector cercano y que era costumbre desplazarse en bicicleta.