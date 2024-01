Comunidad de Pailitas, Cesar, pide a autoridades investigar grafitis del Eln

Una de las propiedades donde fueron dejados los mensajes pertenece al ex director de la Unidad Nacional para las Víctimas, Víctor Hugo Mosquera, quien indicó que por temor decidió junto a su familia desplazarse del municipio.

“Esperar a que las autoridades reaccionen y que los organismos humanitarios puedan ayudar a esclarecer estos hechos. Esta es una situación que se viene presentando hace rato y realmente esperamos que los diálogos que adelanta el Gobierno nacional, que la intención de grupos armados al margen de la ley se pueda materializar respetando la libertad, la vida y la integridad de todos nosotros los colombianos”, indicó Mosquera.

Cabe indicar que el ex funcionario y su familia han sido víctimas de grupos al margen de la ley, con amenazas y secuestros. “Nosotros hemos puesto en conocimiento de las autoridades indicios, sin embargo, como se sabe están ahí en investigación, incluso cuando yo era director de víctimas también hubo panfletos donde hacían señalamientos y amenazas. Hoy las autoridades no me han notificado de ningún avance en esas investigaciones, todas las han desestimado, pero por el bien de mi familia y de mi integridad personal toca otra vez tomar la decisión de desplazarnos una vez más y esperar a ver qué pasa”, puntualizó Víctor Hugo Mosquera.