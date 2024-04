Identificaron a joven que recibió golpiza en Centro Histórico de Valledupar

“Nosotros vivimos en el barrio Pescaito, de donde Julián Josué salió a la 1:00 a.m., y fue hallado a las 5:00 a.m., todo golpeado en plena vía pública. Desconocemos lo sucedido, él no había recibido amenazas, pero es consumidor de sustancias alucinógenas y eso pudo haber causado este hecho”, dijo la compañera sentimental.

Entre tanto las autoridades siguen investigando para esclarecer los hechos. Al parecer, podría tratarse de una riña entre consumidores de estupefacientes.