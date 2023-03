Cesar: hombres encapuchados atemorizan en González

Por su parte el alcalde de González, Omar Enrique Osorio, explicó que este tipo de hecho nunca había sucedido en esa localidad.

“No lo podemos negar, siempre ha existido presencia de grupos al margen de la ley como ELN, Farc, el EPL, pero en las últimas horas lo que vivimos nos causa mucha inseguridad a todos los habitantes y en especial a mí por cómo sucedieron los hechos. Los hombres que cometieron esta acción no estaban uniformados, estaban de civil y no sabemos quiénes fueron los que entregaron estos volantes. Hoy tenemos por la seguridad de todo el municipio. Aprovecho y pido que las autoridades pongan los ojos en el municipio de González, estamos en la puerta del Catatumbo, necesitamos más presencia de Policía y del Ejército para brindar más seguridad, necesito tener más tranquilidad ya que he tenido amenazas y me he mantenido en el cargo”, aseguró.