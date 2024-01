Con heridas de arma blanca fue hallado muerto un campesino en Valledupar

Habitantes de la zona relataron que se encontraban realizando las faenas del campo, cuando se percataron del cuerpo sin vida y dieron aviso a las autoridades, que procedieron a la inspección técnica del cadáver.

La identidad del fallecido no se ha establecido puesto que no tenía ningún tipo de documentos, no obstante se presume que sea de una población cercana y que fue llevado hasta ese sitio para hacer asesinado.