Cielo Gnecco, prófuga de la justicia y con una familia envuelta en corrupción

Uno de los familiares de las víctimas es Carlos Darío Hernández, hermano de Jairo Alberto Hernández Hinojosa, quien a través de un video difundido en redes sociales dijo que Cielo Gnecco no tuvo nada que ver en el crimen. “Cuando a Jairo lo secuestraron fui a hablar en varias ocasiones con alias 39, quien me exigió que le llevara a Cielo Gnecco para que soltaran a mi hermano. Eso es imposible, soy conocido de Cielo, nos apreciamos mucho y hasta allá no puedo llegar, incluso, me pidió una plata que no teníamos. Cielo no tiene absolutamente nada que ver con la muerte de mi hermano, ella es como un familiar para nosotros”, dijo Hernández.

Agregó que el proceso penal está teñido por asuntos políticos.

“Estamos extrañados con lo que está pasando y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por defenderla”.

Por su parte, el senador Eliécer Salazar dijo mediante X: “Dios y la grandeza de tu corazón serán por siempre tus defensores. Estamos contigo Cielo María Gnecco”.

También su hijo Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a través de Instagram, señaló que “esto es como el deportista que se ejercita para hacerse más fuerte”, refiriéndose a los procesos penales que él y su madre enfrentan.