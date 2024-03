Atentaron contra la casa del secretario de Obras de Valledupar

Asimismo, expresó que se estableció un plan candado y seguimiento en las cámaras de seguridad del sector para hacer un seguimiento al sujeto que realizó los disparos y esclarecer si hay más personas involucradas.

Por su parte, Layonel Arenas, expresó: “Tuvimos un atentado en nuestra vivienda por fortuna no habían personas afueras, los familiares no estaban aquí ni mi hija ni mi esposa, yo estaba trabajando con el alcalde, solo estaba la empleada y estaba resguardada. No tengo amenaza ni alerta y ya las autoridades están investigando y la Policía fue oportuna en llegar. Me toca tomar medidas de protección”.