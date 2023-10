Cambio de ‘pluma blanca’ en Cárcel Judicial de Valledupar dejó 14 heridos

De acuerdo, con el personero municipal de Valledupar, Silvio Cuello, los hechos se presentaron cuando el anterior líder recobró la libertad y otro recluso tomó su puesto, a lo que la mayoría de los presos se opusieron y se formó la revuelta, que conllevó a que los funcionarios del Inpec establecieran protocolos de control para restablecer el orden.

“Como autoridad no los llamamos líderes sino veedores de Derechos Humanos y se supone que para eso están, no los escogemos nosotros sino los mismos privados de la libertad y asumen otras funciones, No comprendemos si una persona llega a ser líder porque la actual ya recobró su libertar, el nuevo sea rechazado por la mayoría. La misión del líder debe ser positiva para asuntos de beneficio y no para agredirse entre sí”, manifestó el funcionario.