Bomberos Voluntarios de Valledupar piden pago de salarios de 2021 y 2022

“La ley es clara y no es que sea una obligación hacer un contrato, hay que aclarar que si se debe hacer un contrato cuando el municipio no tiene cuerpo de bombero oficial, en este caso no hay uno oficial y para ello nosotros estamos indagando porque la administración anterior a final del periodo anunció esta creación. Esta semana debe tener toda la documentación y establecer si se nombraron bomberos o no, porque si se nombró un Cuerpo de Bomberos Municipal muy difícilmente se pueda hacer un convenio administrativo o interadministrativo”, indicó Castilla.

En este sentido, subrayó que tener un panorama claro la administración municipal tiene toda la disposición de entregarle las instalaciones nuevas que se construyeron al cuerpo de bomberos ya existente siempre y cuando no estén nombrados los bomberos oficiales.