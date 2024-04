Así transcurrió la protesta contra Afinia en Valledupar

Aníbal Barros Villazón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, capítulo Valledupar y Cesar, ha reiterado la derogación de las resoluciones del tarifario que lesiona ‘injustamente’ los intereses de los usuarios.

En la protesta no se hicieron esperar diferentes políticos, como el caso del congresista Carlos Felipe Quintero, quien indicó que, “Una de las problemáticas es que en el 2019, en el Plan Nacional de Desarrollo, quedó establecido que las pérdidas no técnicas la iban a cubrir los usuarios. Le hemos solicitado al Gobierno toda la bancada Caribe que se haga el cambio diferencial porque no la podemos asumiendo, y el kilovatio ha aumentado en la costa Caribe colombiana”.