Piden celeridad en investigaciones sobre la muerte de los hermanos Yukpa

A través de su cuenta en X, el mandatario indicó, “Pasa el tiempo y no tenemos certeza de cuáles son las causas de la tragedia que nos enluta. Pedimos a @MedLegalColombia, mayor celeridad y a las demás autoridades que se han pronunciado, prudencia hasta no tener pruebas, respeten nuestro dolor y no busquen fama con las víctimas”.

Igualmente reiteró que han sido practicadas las necropsias, pero aún no se tiene conocimiento de los resultados, “expreso mi preocupación toda vez que Medicina Legal, aduce que es un caso de alcance nacional, mientras instituciones del orden Nacional como ICBF y Defensoría del Pueblo, han basado sus hipótesis sin evidencias. Cuando las autoridades de @FiscaliaCol tengan todos los elementos materiales probatorios listos, realicemos una rueda de prensa para informar a toda la opinión pública sobre estos hechos. Esto no es un caso nacional, es un episodio de mucho repudio y merece respuestas concretas”, puntualizó el alcalde Hernán Baquero.