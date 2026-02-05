En el sector de La Lagunita, corregimiento de La Vega, municipio de Valledupar, se incendió por completo la Kankurwa de Setuyuman,- Escuela para Desaprender-, que era del uso de la comunidad kankuama.

De acuerdo con el informe de las autoridades un ciudadano perteneciente a la etnia informó que la casa ceremonial estaba en llamas, y que logró sacar algunos elementos de valor e intentó sofocar las llamas, lo cual fue imposible por la intensidad del fuego. Seguidamente desde la Policía Nacional solicitaron el apoyo al Cuerpo de Bomberos para controlar la emergencia y establecer las causas de la conflagración.

Ante este hecho, el Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo, manifestaron que ha sido una grave afectación al pueblo en su conjunto.

“Este atentado vulnera nuestra tranquilidad, la paz y el equilibrio comunitario, y revive los fantasmas de violencia, inseguridad y temor que históricamente han golpeado a nuestro pueblo”, indicaron mediante un pronunciamiento oficial.

En este sentido solicitaron de manera urgente la apertura de una investigación, el esclarecimiento de los hechos y la adopción de medidas que garanticen la protección de sus espacios culturales, espirituales y de pensamiento.