La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, logró la captura en flagrancia de un hombre de 22 años de edad por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El coronel, William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, informó que el procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Carmen, zona urbana del municipio de Gamarra, como parte del desarrollo del plan ofensiva territorial.

Durante el operativo, los uniformados abordaron a este sujeto y, tras practicarle un registro personal, le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, equipada con un proyectil.

Una vez indagado, se pudo establecer que este ciudadano no contaba con la documentación requerida para el porte del arma.

De acuerdo con las labores de inteligencia e investigación, este individuo, al parecer, sería integrante de una subestructura del Clan del Golfo, donde presuntamente desempeñaba funciones logísticas relacionadas con el transporte de armamento para la comisión de homicidios selectivos en el sur del departamento del Cesar.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que se defina su situación judicial.