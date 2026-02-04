La Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez fue el escenario para que la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, firmara el Acta de Inicio de Obra de los convenios solidarios que empoderan a 262 JAC para la ejecución de recursos destinados a la construcción o mejoramiento de parques, salones comunales, escenarios deportivos y vías.

“Llegar con más obras al corazón profundo del Cesar es construir presente y futuro. Hay un gobierno que le cumple a los comunales. Soltamos la bandera del odio y la maldad, y empuñamos la bandera de la acción comunal”, dijo la mandataria.

Para el 2026, cada Junta de Acción Comunal que accedió al convenio de fortalecimiento adquiere un cupo de $70 millones. Otro dato es que con las 262 ejecuciones del año en curso se alcanzan 762 de las 1.000 obras para este cuatrienio.

Al respecto, José Luis Silva, presidente de la Federación Comunal del Cesar, resaltó que el departamento es hoy ejemplo nacional por valorizar el trabajo de las juntas: “Cuando el recurso se invierte a través de los organismos comunales, se minimizan los riesgos de corrupción y se fortalece directamente a la comunidad”.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Departamental, Miguel Ángel Gutiérrez, enfatizó en el respaldo de la duma departamental al plan de desarrollo: “Le estamos dando protagonismo a las Juntas de Acción Comunal; ellos hoy están enalteciendo su liderazgo, que termina siendo el motor de desarrollo de todo el departamento”.