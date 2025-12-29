A través de una estrategia de inmersión lingüística, desarrollada por el Gobierno del Cesar, un grupo de 50 docentes del departamento viajó a Canadá para ampliar la exposición e interacción nativa con el inglés, en contextos reales de comunicación logrando con ello fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura, lectura y mejorar las competencias para la adecuada enseñanza.

Los beneficiados hacen parte del proyecto ‘Fortalecimiento de la Competencias Comunicativas en Inglés de los Estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento’, que permanecerán en Canadá durante cuatro meses para tener mayores conocimientos en el idioma y así replicarlo en las aulas de clases de cada colegio en el que pertenecen.

“Los docentes se encuentran en Canadá, fortaleciendo el idioma inglés, ya que esto les permitirá mejorar sus competencias y a las vez consolidar mejores procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes. Además de fortalecer las acciones pedagógicas”, dijo la secretaria de Educación del Cesar, Yasmín Rocío García.

Los maestros que se encuentran viviendo la experiencia en Canadá prestan su servicio en 28 instituciones educativas en los municipios de: Chimichagua, El Copey, Pelaya, Becerril, Aguachica, Agustín Codazzi, Curumaní, Río de Oro, La Jagua de Ibirico, Tamalameque, Chiriguaná, Astrea, Bosconia, Pailitas, San Alberto, Pueblo Bello, San Martín y Gamarra.

Son en total 36 profesores de zona urbana y 14 de zona rural los que viajaron a Victoria, Canadá, donde aplican todo un proceso de fortalecimiento.

“Estos docentes fueron seleccionados conforme a los criterios definidos por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, a través de un convenio con la Universidad Popular del Cesar, UPC, y se encuentran debidamente registrados en la base de participantes aprobada para la vigencia 2025”, explicó la secretaria de Educación del Cesar, Yasmín Rocío García.

